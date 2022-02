NVWA: deel slijmspeelgoed vormt ‘ernstig veiligheidsrisico’

Een deel van het speelslijm voor kinderen bevat te veel zware metalen en conserveermiddelen, stelt de NVWA op basis van eigen onderzoek. Dit speelgoed vormt volgens de autoriteit in sommige gevallen een “ernstig veiligheidsrisico”.

Speelslijm, ook wel slime of putty genoemd, is bedoeld voor kinderen om te kneden, uit elkaar te trekken of te stuiteren. Een kind dat speelt met het slijm kan via de huid of de mond chemische stoffen binnenkrijgen, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de aanwezigheid van die stoffen in het speelslijm zijn daarom normen afgesproken.

Bij een van de 76 willekeurig gekozen speelslijmproducten werd door NVWA een “grove” overschrijding van de maximaal toegestane hoeveelheid boor (een zwaar metaal) aangetroffen. Het gaat om Barrel-o-Slime van Jono Toys. Een teveel aan boor kan irritatie, diarree, braken en krampen veroorzaken. Op de langere termijn kan het ook tot vruchtbaarheidsproblemen leiden.

Bij Bubble Slime van JohnToy werd te veel van een conserveermiddel gevonden. Conserveermiddelen kunnen een allergische reactie geven. Ook in dit geval ging het om zulke grote hoeveelheden dat spelen met het slijm volgens de NVWA tot een “ernstig gezondheidsrisico” kan leiden.

De producten zijn verboden, benadrukt de autoriteit. De artikelen zijn teruggeroepen en de bedrijven hebben een boete gekregen.

Bij 21 andere producten werden lichte overschrijdingen van de toegestane hoeveelheden boor en conserveermiddelen gevonden. Deze bedrijven kregen een waarschuwing en hebben de verkoop van het slijmspeelgoed moeten staken.