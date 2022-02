OM: afgetapte gesprekken duiden op regierol moeder Thijs H.

Op de eerste procesdag in het hoger beroep van drievoudig moordverdachte Thijs H. (30) heeft het Openbaar Ministerie in het gerechtshof in Den Bosch geluidsfragmenten laten horen van afgeluisterde gesprekken tussen H. en zijn moeder. Volgens het OM belde H. soms vier keer per dag met zijn moeder en zou het kunnen zijn dat zij haar zoon heeft beïnvloed en de regie nam als het gaat om welk verhaal hij moest vertellen aan behandelaren die onderzoek deden naar zijn psyche.

De gesprekken zijn opgenomen toen hij in het Pieter Baan Centrum (PBC) zat. H. hoorde maandag de afgetapte gesprekken met zijn moeder voorovergebogen en leunend op zijn ellebogen aan.

Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en op de Brunssummerheide in mei 2019. Het PBC houdt vol dat H. een langdurige psychose had, maar volgens de rechtbank dikte H. symptomen aan en kleurde hij zijn gedragingen achteraf in met verhalen die hij op internet had opgezocht. H. werd veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwang en ging in beroep.

“Globaal kun je zien dat moeder de regierol heeft”, zei een van beide advocaten-generaal na het afspelen van de geluidsfragmenten voor de psychiater en psycholoog van het PBC. “Telkens als verdachte iets probeert te zeggen over bijvoorbeeld zijn drugsgebruik, hoor je de moeder zeggen dat dat niet ter zake doet.” De aanklagers in hoger beroep vragen zich af in hoeverre H. is beïnvloed door de moeder om tijdens zijn verblijf in het PBC vol te houden dat hij handelde onder invloed van een psychose toen hij de drie moorden pleegde.

“We hebben nu een paar geluidsfragmenten gehoord, maar we hebben nog veel meer. In hoeverre kan het zijn dat verdachte is ingepeperd, dat hij er zelf in is gaan geloven. Kan het zo zijn dat als je maar vaak genoeg hoort wat de waarheid is, die jouw waarheid wordt?” De advocaten van H. maakten ernstig bezwaar tegen deze vorm van vraagstelling, die ze suggestief vinden.

Volgens de psychiater van het PBC is de rol van H.’s moeder niet van invloed geweest bij het stellen van de diagnose. “De rol van mensen die een eventuele beïnvloedende rol hebben, wordt buiten het PBC gehouden”, aldus de psychiater, die verder uitlegde dat de diagnostiek niet gebaseerd is op wat mensen vertellen over zichzelf, maar dat onder meer naar hun levensloop wordt gekeken.

Het horen van de gedragsdeskundigen gaat maandagmiddag verder. In totaal hoort het hof vier gedragsdeskundigen.