OM stopt met onderzoek donaties Viruswaarheid

Het Openbaar Ministerie stopt met het civiele onderzoek naar Viruswaarheid. Uit onderzoek van het OM is gebleken dat donateurs erop kunnen vertrouwen dat ingezameld geld op de juiste manier wordt gebruikt. Een onrechtmatigheid is inmiddels hersteld, waardoor verdere stappen tegen de stichting of de bestuurders daarvan volgens het OM niet nodig zijn.

Het OM begon vorig jaar een onderzoek naar de stichting naar aanleiding van een geschil tussen Viruswaarheid en diens voorman Willem Engel enerzijds en ING anderzijds. De bank bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privérekening van Engel, nadat de voorman 50.000 euro van de stichting had geleend voor een privébetaling van een stuk grond in Spanje.

Deze lening is inmiddels volledig terugbetaald aan de stichting, aldus het OM. Doel van het onderzoek was volgens het OM de bescherming van donateurs. “Er zijn diverse vragen gesteld aan de stichting waarbij volledige medewerking is verleend.” Er zijn door justitie verder geen onregelmatigheden geconstateerd. “Het bestuur van de stichting is versterkt door het benoemen van medebestuurders en een raad van toezicht. Het OM concludeert dat op grond hiervan geen verdere civiele stappen tegen de stichting en/of bestuurder(s) noodzakelijk zijn”, staat in een toelichting.