Opvang slachtoffers huiselijk geweld voller door woningnood

De opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld raken hier en daar extra vol als gevolg van de woningnood. Dat zegt landelijk netwerk Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

De uitstroom van (meestal) moeders en kinderen uit de crisisopvang loopt op sommige plaatsen vast, doordat er geen gewone huizen voor deze mensen te vinden zijn, aldus Veilig Thuis. Crisisopvang kan soms maanden duren, maar is niet als permanente oplossing bedoeld. “Mensen willen en moeten daarna ook weer verder met hun leven, maar kunnen meestal niet terug naar man en vader die veroorzaakte dat ze in de cirisisopvang kwamen”, aldus voorzitter van het landelijk netwerk Debbie Maas.

Het is ook van groot belang dat de vrouwen en hun eventuele kinderen, als dat kan, plaats maken voor degenen die de opvang inmiddels harder nodig hebben dan zij. Veel mensen die uit de crisisopvang komen zijn volgens Maas aangewezen op sociale woningbouw, maar op de hele huizenmarkt is het op het ogenblik lastig iets geschikt te vinden.

Af en toe is het zelfs nodig om hotelkamers te huren, zegt Maas, al komt dat volgens haar gelukkig niet heel vaak voor. In Rotterdam, waar ze zelf actief is voor Veilig Thuis, is het bij haar weten in het afgelopen jaar maar één keer gebeurd. “Het is niet ideaal, elke opvang in een hotelkamer is er eigenlijk één te veel”, zegt ze. Een beetje meer opvangmogelijkheden zou daarom geen overbodige luxe zijn.

De Blijf Groep Amsterdam kwam recent wel ruimte te kort. Ze zegt eind vorig jaar zes hotelkamers te hebben moeten boeken voor mensen die dringend noodopvang nodig hadden. Voor dergelijke zware gevallen heeft deze organisatie regulier drie bedden beschikbaar en moet ze wel eens vaker hotelkamers huren. Het gaat dan echt om mensen die in gevaar zijn.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld, in 2020 ruim 120.000, lijkt volgens Veilig Thuis overigens min of meer stabiel te blijven, maar definitieve cijfers over het afgelopen jaar zijn er nog niet. Wel heeft Veilig Thuis vooralsnog de indruk dat er iets meer meldingen zijn gedaan waarop op de een of andere manier actie moet worden ondernomen, omdat ze over heftiger voorvallen lijken gaan. De organisatie sluit niet uit dat dat komt door de lockdowns, waarin mensen meer tot elkaar veroordeeld waren en minder uitlaatkleppen hadden.