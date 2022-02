Psychiater: Thijs H. zonder juiste behandeling ‘knettergevaarlijk’

Zonder juiste behandeling is Thijs H. “knettergevaarlijk” en is de kans aanwezig dat hij opnieuw een moord pleegt. Dat zei de psychiater die de drievoudig moordverdachte heeft onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) maandag in het gerechtshof in Den Bosch. Hij blijft bij zijn advies om H. tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat de man uit Brunssum tijdens de moorden in 2019 volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn geweest als gevolg van een psychose.

De psychiater werd door de advocaten van H. gevraagd om te reageren op het rechtbankvonnis. De rechtbank legde H. eerder 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging op. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ons rapport wordt uitgelegd als ‘oh wat zielig voor deze man, daar moet zorg voor komen'”. Volgens de psychiater moet het rapport juist opgevat worden als waarschuwing, omdat eerdere symptomen van ontregeling bij H. door zijn eerdere behandelaars niet zijn gezien.

“Behandeling en controle is noodzakelijk, anders komt er een risico waardoor we straks hier weer moeten zitten”, aldus de psychiater, verwijzend naar de zittingszaal. Tbs met voorwaarden, een lichtere vorm van tbs, behoort volgens de gedragsdeskundige niet tot de mogelijkheden.

Het hof moet tijdens het hoger beroep vaststellen of H. handelde onder invloed van een geestelijke stoornis en raadpleegt daarvoor gedragsdeskundigen. Het horen van de eerste twee getuigen-deskundigen van het PBC is inmiddels afgerond.

In de overgebleven middaguren is het de beurt aan een psycholoog en psychiater van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) die door het hof zijn aangesteld. Zij vinden H. verminderd toerekeningsvatbaar. De psychiater van het NIFP ziet te weinig aanknopingspunten voor een psychose, zo legde hij uit. En zelfs al was H. in die tijd psychotisch, zou dit volgens de gedragsdeskundige mogelijk zijn veroorzaakt door zijn eigen drugsgebruik.

Een verzoek van de verdediging om nog een vijfde en zesde gedragsdeskundige op zitting te kunnen ondervragen is voorlopig nog niet gehonoreerd door het hof.