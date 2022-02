Slachtoffers door treinbotsing bij München

Bij een botsing tussen twee regionale treinen in de buurt van de Zuid-Duitse stad München zijn slachtoffers gevallen. Volgens de politie is zeker een dode te betreuren. Ook was er sprake van dertig personen die deels zwaargewond raakten. Later meldde de politie ruim tien gewonden.

Het ongeluk gebeurde bij het station Ebenhausen-Schäftlarn, waar twee zogenoemde S-treinen tegen elkaar reden. S-treinen zijn vergelijkbaar met sprinters. De oorzaak is nog niet vastgesteld, melden Duitse media.

Een half jaar geleden was in de buurt bijna een frontale botsing tussen twee S-treinen. Ze reden elkaar tegemoet op ́hetzelfde spoor. De machinisten konden nog net op tijd remmen. De treinen kwamen op 150 meter van elkaar tot stilstand.