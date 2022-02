Uitgever: onvoldoende steun voor conclusie verraad Anne Frank

Uitgever Ambo Anthos is tot het inzicht gekomen dat de conclusie in het boek over het verraad van Anne Frank onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. De uitgeverij baseert zich op grond van deskundige reacties op het veelbesproken onderzoek, staat in een verklaring op de website.

In het boek schrijft een coldcaseteam dat onderzoek deed dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Volgens diverse historici en (Joodse) organisaties zou de stelling te veel op aannames berusten. Het coldcaseteam gaf echter aan “vierkant” achter de bevindingen te staan.

“Aan eenieder die zich door dit boek gegriefd voelt bieden wij onze verontschuldigingen aan”, schrijft de uitgever. “Dit geldt speciaal voor de nabestaanden en verdere familie van Arnold van den Bergh.”

De uitgeverij kwam eerder ook al met excuses en gaf aan dat ze niet kritisch genoeg is geweest. Extra drukken van het boek zijn voorlopig uitgesteld.