‘Voor Nederland unieke’ opgraving gedaan in Twente

Amateurarcheologen hebben in Hezingen, een buurtschap in de Twentse gemeente Tubbergen, een “voor Nederland unieke” opgraving uit de zevende eeuw gedaan. Volgens wetenschappers werpt de ontdekking nieuw licht op de geschiedenis, niet alleen voor Twente maar voor heel Nederland. De opgegraven sieraden, gouden en zilveren voorwerpen worden donderdag voor het eerst getoond in Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

De hobby-archeologen waren in mei 2019 met hun metaaldetector aan het werk in natuurgebied Springendal bij Hezingen. Toen zij onder andere gouden voorwerpen vonden, meldden zij zich bij Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), een project van de Vrije Universiteit in Amsterdam dat particuliere archeologische vondsten vastlegt en in kaart brengt. De wetenschappers daar hadden direct in de gaten dat het om iets bijzonders ging: een goudschat uit de zevende eeuw.

Wetenschappers van de VU en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed startten een eigen opgraving op het terrein van Staatsbosbeheer. De vindplaats was mogelijk een offerplaats. De vondsten uit Hezingen zijn aangekocht door het Rijksmuseum van Oudheden. Dat museum leent de voorwerpen tot en met 30 oktober uit aan Rijksmuseum Twenthe. Donderdag geven de deskundigen meer details over hoe uniek de Twentse vondst is.