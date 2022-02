Vorige week minder toegangstesten, maar de zaterdag was drukker

Ongeveer 328.000 afspraken voor toegangstesten zijn vorige week ingepland. Deze mensen wilden zich bij een commerciƫle aanbieder laten testen op een coronabesmetting, zodat ze bij een negatieve uitslag naar bijvoorbeeld de horeca of voetbalstadion konden gaan. In werkelijkheid kunnen er iets minder tests uitgevoerd zijn. Ongeveer negen op de tien mensen is op komen dagen, meldt de Stichting Open Nederland.

Het aantal van 328.000 afspraken ligt iets lager dan in de voorgaande weken. Begin februari stonden in zeven dagen tijd 332.000 afspraken voor toegangstesten ingepland en eind januari 334.000.

Afgelopen zaterdag was het wel relatief druk. Toen stonden ongeveer 83.000 testafspraken in de systemen. Voor een zaterdag is dat het hoogste aantal dit jaar. Stichting Open Nederland geeft hier geen verklaring voor. In meerdere steden waren nachtclubs zaterdag uit protest open.