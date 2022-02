Boa’s kijken reikhalzend uit naar versoepelingen

De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet dinsdag gaat afkondigen kunnen de goedkeuring krijgen van de boa’s, meldt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Er wordt “reikhalzend” naar uitgekeken dat mogelijk deze maand nog de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht komen te vervallen.

“Dat juichen we van harte toe”, aldus Gerrits. “Dan kunnen we verder met ons reguliere werk”, verwacht hij. Want met de vergaande versoepelingen waarover momenteel gesproken wordt, hoeven de boa’s straks minder coronamaatregelen te handhaven.

Volgens de voorzitter van de vakbond is het einde van de meeste coronamaatregelen iets “waar we allemaal naar verlangen”. “En we zitten ook niet te wachten op het handhaven van de 1,5 meter tijdens carnaval.”

Een van de stappen die komend weekend waarschijnlijk al genomen wordt is dat de sluitingstijden voor onder meer de horeca verruimd worden tot 01.00 uur. Ook daar is Gerrits over te spreken. Wat hem betreft heeft de horeca zich tot dusver altijd goed aan de maatregelen gehouden. Hij verwacht dan ook geen problemen bij deze volgende stap.

Maandag noemden de burgemeesters van het Veiligheidsberaad het wel onhandig dat gekozen is voor één sluitingstijd, omdat mensen dan massaal om die tijd naar buiten stromen en op straat mogelijk gaan samenklonteren. Maar Gerrits laat weten dat dat voor de boa’s wel makkelijker te handhaven is.