Brabantse burgemeesters: carnaval klein maar des te intenser

Carnaval 2022 zal niet zoals andere edities zijn. “Maar na bijna twee jaar van soberheid en afstand, zal het feestje, hoe klein ook, misschien wel des te intenser zijn.” Dat stellen enkele Brabantse burgemeesters samen met plaatselijke afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland in een verklaring, gericht aan alle Brabanders. Ook de Brabantse Carnavals Federatie ondertekende de boodschap.

Zorgminister Ernst Kuipers roept carnavalsvierders op er rekening mee te houden dat het coronavirus nog “verre van” weg is. “Vier het in je eigen omgeving, ga lekker naar het cafĂ©, maar mijd grote menigten”, is zijn dringende advies. Dat geldt helemaal voor mensen in risicogroepen.

“Maak er iets moois van en let een beetje op elkaar”, stellen de ondertekenaars na de persconferentie van Kuipers. Dankzij de huidige versoepelingen kunnen we “toch iets van dat feestgevoel met elkaar gaan delen. En dat gaan we zoveel mogelijk lokaal doen, als Brabanders onder elkaar”.

“Carnaval dit jaar wordt dus een kleiner feestje, primair in de horeca. Laten wij er met elkaar op een goede manier van gaan genieten. Er kan weer meer maar we moeten ons wel blijven bedenken dat dat alleen maar kan, als we ons houden aan de regels die er zijn.” Onder de ondertekenaars zijn de burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg (in hun hoedanigheid als voorzitter van hun veiligheidsregio).