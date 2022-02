Burgemeester Den Haag: hardere aanpak als mensen stad platleggen

Mensen die het openbare leven willen blokkeren bij een protest, zouden harder aangepakt moeten worden. Daarvoor pleit burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Hij vindt dat zulke “ontwrichting” meer strafrechtelijke gevolgen zou moeten hebben “dan het ontbinden van de actie en het opleggen van boetes”.

Van Zanen vindt in eerste instantie dat de boetes omhoog zouden kunnen, maar ook dat het makkelijker zou moeten worden om voertuigen in beslag te nemen, licht zijn woordvoerder toe.

De Haagse burgemeester heeft zijn oproep doorgegeven aan minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid). “Wat mij betreft moet voor iedereen duidelijk worden dat aan het gedrag van dit weekend en de inzet van zwaar materieel als dwangmiddel stevige consequenties worden verbonden.” Van Zanen is er ook niet over te spreken dat vrachtwagens “urenlang vrijelijk door het land” konden opstomen naar Den Haag. Hij vraagt daarom om “eerder ingrijpen op de snelweg.”

Van Zanen reageert op het Freedom Convoy van afgelopen weekend. Vrachtwagenchauffeurs parkeerden hun trucks toen rond het Binnenhof, en later ook op andere plekken in de binnenstad. Net als in Canada wilden ze straten blokkeren uit protest tegen coronamaatregelen. Volgens de burgemeester hadden hulpdiensten daar last van en liep het openbaar vervoer vertraging op. De actievoerders kregen de oproep om weg te gaan. Dat weigerden ze aanvankelijk, tot de komst van sleepwagens.

Vijf mensen zijn aangehouden. Twee van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging, twee van belediging en een van het niet tonen van een identiteitsbewijs.

Ongeveer honderd voertuigen gingen na het protest naar het stadion van ADO Den Haag, aan de rand van de stad. Deze mensen wilden zondag opnieuw naar het centrum rijden, waar een tweede demonstratie was, maar dat werd verboden. Toen de vrachtwagenchauffeurs uiteindelijk naar huis gingen, liepen hun medestanders de snelweg op om ze uit te zwaaien. Twee van hen werden daarbij opgepakt.