CNV: versoepelen thuiswerkadvies voor veel werkenden goed nieuws

Het versoepelen van het thuiswerkadvies is voor veel werkenden goed nieuws. Dat vindt CNV. Volgens de vakbond zijn veel leden het thuiswerken zat en willen ze weer regie krijgen over waar ze werken. CNV reageert daarmee op de versoepelingen die zijn bekendgemaakt in de coronapersconferentie van dinsdagavond.

Het overheidsadvies was tot nu toe nog om volledig thuis te werken als dat kan. Dat is nu: “werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor”. Volgens CNV geven de meeste mensen de voorkeur aan het hybride werken. Dat betekent dat deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt. “Het beste van twee werelden”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De vakbond vindt het wel belangrijk dat de werkplek veilig blijft. “Goede ventilatie en hygiëne is nodig om de werkplek geen broeihaard van besmettingen te laten zijn”, aldus Fortuin. “Want laten we niet vergeten dat de besmettingen nog steeds torenhoog zijn. Hoge uitval van personeel moeten we voorkomen.”

CNV vraagt om speciale aandacht voor kwetsbare werkenden. De vakbond vindt dat mensen die om gezondheidsredenen niet naar kantoor willen komen, het recht op volledig thuiswerken moeten behouden. “We gaan ervan uit dat werkgevers zich hierin meewerkend opstellen”, stelt CNV.