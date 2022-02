Coalitie blokkeert debatverzoek over beïnvloeding OMT-adviezen

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen nu geen debat voeren over het coronabeleid van de afgelopen jaren. Kamerleden Pieter Omtzigt en Wybren van Haga drongen daar op aan, naar aanleiding van berichtgeving van de NOS en Hart van Nederland afgelopen week.

De NOS meldde afgelopen vrijdag dat het ministerie meermaals, met succes, invloed uitoefende op adviezen van het Outbreak Management Team. Omtzigt wilde daar een debat over. Hart van Nederland berichtte een dag eerder dat ambtenaren van het ministerie wisten dat zij mogelijk grondrechten zouden schenden bij de inzet van noodverordeningen. Daarover vroeg Van Haga een debat aan.

Doordat de coalitiepartijen dinsdag tegen de verzoeken voor een debat stemden, was er geen meerderheid. Een geëmotioneerde Omtzigt sprak van een “historische vergissing. Er zijn weinig onderwerpen zó belangrijk. Het is ongehoord, werkelijk ongehoord, dat de regeringspartijen dat durven te blokkeren.”

Fleur Agema van de PVV stelde nog voor om er één debat van te maken, maar ook daarvoor was niet voldoende steun. Ook Roelof Bisschop van de SGP sprak zijn teleurstelling uit. “Ik verbaas me er over dat een verzameldebat hierover wordt weggeblazen door de coalitie.”

De coalitiepartijen stelden nog voor de kwesties woensdag bij het reguliere coronadebat te betrekken, maar daar voelde de oppositie weinig voor. De zaken verdienen een apart debat, vinden zij.