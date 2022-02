Freek Vonk moet naar ziekenhuis na incident met tijgermeerval

Freek Vonk is maandag in de jungle van Suriname gewond geraakt. De bioloog werd tijdens de opnames van een nieuw seizoen van het tv-programma Freeks Wilde Wereld gestoken door een tijgermeerval. Op Instagram doet hij dinsdag verslag van het incident, waarbij hij zegt nog steeds te wachten op transport naar het ziekenhuis.

“Ik had een prachtige tijgermeerval in mijn net gevangen die ik natuurlijk zo snel mogelijk wilde bevrijden. Tijdens het losmaken stak hij mij echter met een van de stekels in zijn borstvinnen in mijn hand”, schrijft Vonk bij een serie foto’s van zijn bebloede hand. “Deze stekels zijn groot, vlijmscherp, keihard en ze zitten helaas vol met weerhaken.”

Hoewel de betreffende stekel van de vis zelf afbrak, bleef deze muurvast in zijn hand zitten. Even snel naar het ziekenhuis, zat er maandag niet in. De bioloog moest daarom de nacht doorbrengen zonder dat er iets aan zijn kwetsuur was gedaan Eenmaal in het ziekenhuis zal de stekel operatief verwijderd worden.

Vijf jaar geleden werd Vonk op de Bahama’s in een arm gebeten door een Caribische rifhaai. Chirurgen hadden meer dan 100 hechtingen nodig om de diepe wonden en loshangende stukken vlees weer netjes vast te zetten, blikte hij drie jaar later terug op Instagram.