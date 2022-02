Het weer met Piet Paulusma: regen en zware avondspits

Vanmorgen eerst lang droog. Regionaal de zon er door. Vooral vanmiddag vanuit het westen en zuidwesten regen. Het kan tijdelijk stevig regenen. Temperaturen tussen 8 en 10 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. In het Waddengebied een harde wind. Windstoten in kracht 7 of 8.

Vanavond en vannacht ook regen en een wat minder sterke wind. Vannacht 5 tot 8 graden.

Woensdag regen, vaak ook lichte regen en vooral in de ochtend droge perioden. Overdag lentetemperaturen van 11 tot 14 graden! In het zuiden misschien plaatselijk 15 graden! De wind neemt overdag toe. Landinwaarts een matige tot krachtige wind uit zuidwest. Windstoten in kracht 7 of 8. In het kust- en Waddengebied en in het IJsselmeergebied komt een harde tot stormachtige wind te staan. Windstoten in kracht 9!

Er volgen een stormachtige avond en nacht met buien en buitjes en droge perioden. In het kust- en Waddengebied komt lange tijd storm te staan van kracht 9. Windstoten in kracht 10 en 11! Landinwaarts is de wind wat minder sterk en krachtig of hard met windstoten in kracht 8 of 9.

Donderdag tot en met zondag

Donderdag wordt een stormachtige dag. Wel is de zon terug met een paar buien en buitjes en overdag temperaturen van 9 of 12 graden. De meest westenwind is in de ochtend in de westelijke kustgebieden stormachtig, kracht 8. IJsselmeergebied storm kracht 9 en in de middag in kracht 8. Windstoten in kracht 9 en 10! In het Waddengebied blijft overdag de storm in kracht 9 staan. Windstoten in kracht 10 of 11. Landinwaarts staat een krachtige tot harde wind met windstoten in kracht 7 tot 9! In de avond en nacht wordt de wind minder strek, geen storm meer.