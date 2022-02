Hoofdverdachte moordproces: proberen mij grote rol aan te smeren

De kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Eris probeert hoofdverdachte Delano R. “achteraf een grote en kwaadaardige rol aan te smeren”. Dat zei de advocaat van R. Pieter Hoogendam dinsdag in zijn pleidooi in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. R., verdacht van onder meer vijf liquidaties en diverse pogingen daartoe, ontkent iedere betrokkenheid. Hij was naar eigen zeggen enkel bezig met onderzoek voor een documentaire over criminaliteit.

De 51-jarige Delano R. – alias Keylow – wordt door het Openbaar Ministerie gezien als de “spil in het liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s”. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen de oprichter van motorclub Caloh Wagoh geëist. R. zou hebben gefungeerd als moordmakelaar en heeft naar verluidt opdrachten aangenomen van onder anderen Ridouan Taghi en deze binnen de inmiddels verboden motorclub uitgezet. Taghi staat niet terecht in Eris, maar wel in het andere megaproces Marengo.

Het bewijs tegen R. komt van onder meer chatgesprekken over moordopdrachten die volgens het OM op de telefoons van Keylow stonden. Het OM heeft filmpjes waarin door gesprekken wordt gescrold op een beveiligde PGP-telefoon, gefilmd met een andere telefoon. Advocaat Hoogendam betwist echter dat deze telefoons van zijn cliënt zijn en dat de gesprekken door hem gevoerd zijn.

Ook kroongetuige Tony de G. heeft belastend over R. verklaard. Bij de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige kunnen echter volgens Hoogendam grote vraagtekens worden gezet. Zo zou hij herinneringen door elkaar halen en niet in de juiste tijd kunnen plaatsen.

Tegen vier medeverdachten zijn ook levenslange celstraffen geëist. De rechtbank hoopt in juli uitspraak te doen.