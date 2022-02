ILT onderzoekt beschuldiging dat Tata Steel afval in zee dumpt

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoek doen naar het mogelijk illegaal in zee laten dumpen van restanten steenkool en ijzererts door Tata Steel. Dat heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Dagblad de IJmuider Courant meldde vorige week dat Tata Steel zich niet aan de regels houdt bij het lossen van schepen met grondstoffen voor de staalproductie. Schepen behoren schoon te zijn als zij de haven verlaten. Maar volgens de krant wordt de troep in de praktijk vaak na het uitvaren in zee geveegd. Daar zou het bedrijf schippers zelfs voor betalen.

Heijnen heeft Tata Steel maandag tijdens een werkbezoek aangesproken op deze beschuldigingen. Het bedrijf is daar volgens de staatssecretaris zelf ook van geschrokken en heeft een extern onderzoek aangekondigd, “Daarnaast is het van belang dat wij ons eigen onderzoek doen als overheid”, aldus Heijnen.

De ILT had zelf kort geleden ook al geconstateerd dat Tata Steel schepen niet schoon genoeg de haven laat uitvaren. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die belast is met het milieutoezicht op het terrein van de staalfabriek, betrapte het bedrijf eerder deze maand al op overtredingen en legde daar een boete voor op.

Heijnen zegt de uitkomsten van beide onderzoeken naar de vermeende illegale afvaldumpingen af te wachten. “Als het zo zou zijn dan is dat absoluut onacceptabel, en daar is Tata ook dezelfde mening over toegedaan”, aldus de staatssecretaris.