Jahangir A. ontkent doden Els Slurink, getuigen hoorden pijnkreet

Jahangir A. uit Geldrop ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van de Groningse psychologe Els Slurink in 1997. “Onschuldig” zei hij dinsdag bij aanvang van de strafzaak in de rechtbank in Groningen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 45-jarige A. Slurink van het leven beroofd, mogelijk bij een inbraakpoging. De officier van justitie gaat uit van moord. Ook zou volgens het OM sprake kunnen zijn van gekwalificeerde doodslag; iemand doden om een ander misdrijf te verbergen. De 33-jarige vrouw werd 21 maart 1997 dood aangetroffen in haar woning. De klinisch psychologe was ’s nachts met een scherp voorwerp gestoken in het hart. De achterdeur van haar woning was niet afgesloten. Het wapen is nooit gevonden. Onder een nagel ontdekte de politie onbekend DNA.

Enkele buurtbewoners hebben in de fatale nacht gesprekken opgevangen in de woning van Slurink en de achterdeur wijd open zien staan. Ook hadden ze een pijnkreet en een harde bonk gehoord. Een maand eerder was een putdeksel door een raam van Slurink gegooid. Getuigen hadden toen een persoon vloekend zien wegrennen.

“Ik heb alles verteld wat ik mij kan herinneren”. aldus A. in de rechtbank over de politieverhoren. Hij was bij alle eerdere, inleidende zittingen in de rechtbank afwezig. A. zegt zich niet te gaan beroepen op zijn zwijgrecht.

De zaak werd een cold case. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde dankzij nieuwe technieken in januari 2020 vast dat het DNA een mengprofiel van minimaal twee personen betreft, waaronder dat van A. De man werd begin 2021 aangehouden in Geldrop. Hij heeft geen verklaring voor de match. A. zegt Slurink nooit te hebben gekend. Hij denkt dat het DNA via een omweg op Slurink terecht is gekomen, bijvoorbeeld via de supermarkt.

A. woonde destijds in Groningen, op een paar honderd meter van Slurink. Kort na de gewelddadige dood van het slachtoffer verhuisde hij naar Eindhoven. “Er was daar meer werk”, aldus A. In Groningen was hij betrokken geweest bij meerdere geweldsdelicten.

Dinsdag komen onder anderen twee DNA-deskundigen aan het woord. Het OM maakt woensdag de strafeis bekend, daarna krijgt de advocaat van A. het woord. De rechter verwacht 9 maart uitspraak te kunnen doen.