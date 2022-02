Koopmans: kwetsbaren zullen komende tijd nog moeten oppassen

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid is het versoepelen van de coronamaatregelen geen goed nieuws. “De samenleving gaat niet voor iedereen open”, erkent viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Marion Koopmans. Kwetsbaren zullen komende tijd nog echt moeten “oppassen”.

Het OMT stelde in het laatste advies aan het kabinet dat kwetsbare mensen, die mogelijk ernstig ziek kunnen worden van het coronavirus, zichzelf in de komende periode kunnen beschermen door bijvoorbeeld drukte te vermijden en toch een mondkapje te blijven dragen. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van kwetsbaren wordt daarmee te veel bij deze mensen zelf neergelegd, vindt het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in).

Koopmans begrijpt die kritiek. “Als viroloog zou ik ook liever zien dat het langzamer zou gaan.” Ze wijst echter op de koersverandering die het kabinet kort geleden aankondigde. “Het kabinet kijkt nu niet meer alleen naar de belasting van de zorg, maar ook van de samenleving en dat is nu eenmaal een lastige afweging.” De druk om te versoepelen is groot en daarin meegaan is volgens Koopmans “de keuze die nu gemaakt is door het kabinet”. Daar hoort bij dat kwetsbare mensen nog een tijdje extra moeten opletten, zo redeneert de viroloog.

Zorgminister Ernst Kuipers meldde dinsdagavond dat het aantal besmettingen op dit moment “net op of over de piek heen” is. Koopmans verwacht dan ook dat het aantal richting de lente echt flink zal dalen. Dan neemt ook het risico op een besmetting voor kwetsbare mensen af.

De piek van het aantal ziekenhuisopnames is nog niet bereikt, stelt ze. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ina Kuper zei dinsdag dat ze dan ook denkt dat de huidige versoepelingen gaan leiden tot het opnieuw uitstellen van zorg. Koopmans erkent dat de komende periode wat dat betreft echt wel “onzekerheid” met zich meebrengt.

Hoeveel verder het aantal coronapatiĆ«nten in de ziekenhuizen nog zal stijgen, is moeilijk te zeggen. “Het aantal besmettingen onder ouderen is nu lager dan tijdens vorige golven. Dat komt zeker deels door de booster, maar of ook meespeelt dat ouderen zich tot dusver voorzichtig hebben gedragen kunnen we niet zeggen. Als nu ook oudere mensen weer veel meer gaan ondernemen, is het wel even spannend wat er gaat gebeuren.”

In het algemeen begrijpt de viroloog het besluit om de coronamaatregelen grotendeels af te schaffen. “Die stap moet toch een keer gezet worden. Omdat we in Nederland wat laat waren met de boosterprikcampagne is de bescherming van die inenting momenteel bovendien hoog. Misschien is dan ook dit het moment om daar de vruchten van te plukken.”