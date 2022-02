Kuipers: loslaten coronapas past bij snel en breed versoepelen

Het kabinet zet met de versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd “vrij snel grote stappen, die we zo breed mogelijk inzetten”, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het loslaten van de coronapas in de meeste situaties past daarbij, zegt hij. Het kabinet had het Outbreak Management Team niet gevraagd of het verantwoord was om het coronatoegangsbewijs voorlopig in de prullenmand te gooien.

Aan het besluit liggen dan ook “geen nieuwe berekeningen” ten grondslag, geeft Kuipers toe. De bewindsman zei vorige week nog dat de coronapas een middel is waardoor andere versoepelingen verantwoord door kunnen gaan. Het toegangsbewijs werd vooral ingezet “als enige mate van bescherming”. Maar nu heel veel coronaregels van tafel gaan, hoort daar ook bij dat er geen bewijs van recente vaccinatie, genezing of negatieve test wordt gevraagd. De coronapas gaat per 25 februari echt van tafel.

Het OMT had zelfs geadviseerd het 3G-beleid nog even in stand te houden. Maar de coronapas is omstreden en ligt politiek gevoelig. De Tweede Kamer dwong het kabinet vorige week de wet in te trekken die 2G-beleid (alleen toegang voor recent genezen of gevaccineerde mensen) mogelijk maakt. Bij bepaalde grote evenementen gaat wel ’testen voor toegang’ gelden: bij dit 1G-beleid moet iedereen (ongeacht vaccinatiestatus) bewijs leveren van een negatieve test voor toegang.