OM verdenkt Lil Kleine van poging tot zware mishandeling

Rapper Lil Kleine wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, aldus een woordvoerder van de politie. Die moet beslissen of de 27-jarige Amsterdammer langer vast blijft zitten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat hij wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling en/of mishandeling.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd zondagavond aangehouden na een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht. Het OM vraagt de rechtbank om de rapper langer vast te houden in afwachting van het onderzoek. De politie heeft niet bevestigd dat het om hem gaat maar ingewijden zeggen dat het inderdaad Lil Kleine is die vastzit. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld.

De artiest werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het mishandelen van een man in een nachtclub in Amsterdam. Inmiddels nemen diverse partijen afstand van de rapper. Zo heeft Spotify alle muziek van Lil Kleine uit de redactionele playlists gehaald. Deze lijsten worden door de streamingdienst zelf samengesteld en bevatten muzikale tips voor de luisteraars. Madame Tussauds besloot het beeld van de rapper uit de collectie te halen. NPO FunX maakte bekend voorlopig geen muziek van Lil Kleine te draaien.