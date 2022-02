Minder mensen testen positief op corona, minder ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt. In de afgelopen zeven dagen zijn 493.055 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal in drie weken en de eerste daling sinds december.

Van die positieve tests waren er 482.695 in de afgelopen zeven dagen. Dat is 21,7 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Toen testten meer dan 616.000 positief. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkte toen bovendien een grote achterstand weg, waardoor het in totaal meer dan 824.000 meldingen kreeg.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde ook. In de afgelopen week zijn 1149 mensen in een ziekenhuis opgenomen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een week eerder waren er (na correctie) 1393 opnames. Van de 1149 opgenomen mensen kwamen 88 op een intensive care te liggen, tegen 122 een week eerder.

Minder mensen gaan naar de GGD om zich te laten testen. De locaties voerden in de afgelopen week 833.000 tests uit, tegen bijna een miljoen in de week ervoor en iets meer dan een miljoen nog een week eerder. Ruim 57 procent van alle testen was positief, en ook dat is een daling.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg wel. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 78 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is het hoogste weekcijfer sinds begin januari.