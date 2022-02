OM eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H.

Voor het plegen van drie moorden heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch een gevangenisstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Thijs H. (30) uit Brunssum. Als het hof besluit geen tbs op te leggen, dan eist het OM zelfs levenslang.

H. staat in hoger beroep terecht voor de moord op een 56-jarige vrouw, die op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag is doodgestoken. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De willekeurige slachtoffers werden plotseling aangevallen en volgens het OM met “extreem en exorbitant” geweld en met veel messteken om het leven gebracht. H. koos zijn slachtoffers volgens de aanklagers zorgvuldig uit en benaderde ze onverhoeds van achteren. “Ze hadden geen schijn van kans.”

De student werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwang. Toen eiste het OM 24 jaar cel en tbs. Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden.

Zijn advocaten vinden de celstraf onterecht en betogen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Ze concluderen net als het Pieter Baan Centrum (PBC) dat H. ten tijde van de moorden in een psychose verkeerde. “De psychose moet erkend worden om een goede tbs-behandeling te krijgen”, zei H. daar dinsdag zelf over. Hij kreeg naar eigen zeggen via bijvoorbeeld nummerborden opdrachten om mensen te vermoorden.

De advocaten-generaal zijn van mening dat H. hooguit licht verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moorden. Volgens de aanklagers waren er voorafgaande aan de moorden helemaal geen aanwijzingen voor de psychose, terwijl hij al wel onder medische behandeling stond. Hij zou symptomen van een psychose hebben geveinsd tegenover gedragsdeskundigen in het PBC. Hij zou er boeken over hebben gelezen en online informatie hebben opgezocht.

Volgens de aanklagers dikte H. symptomen aan en wordt zijn verhaal over zijn vermeende waanbeelden, die mogelijk zijn veroorzaakt door veelvuldig drugsgebruik, steeds uitgebreider. “Helder is dat geen sprake is van schizofrenie, wel van een persoonlijkheidsstoornis”, zei de advocaat-generaal. Ze noemde H. manipulatief.

Donderdag op de derde en laatste zittingsdag houden de advocaten van H. hun pleidooi.