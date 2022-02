OMT wil grotere rol voor zelftesten en flexibiliteit van GGD

Zelftesten moeten de komende tijd een nog grotere rol krijgen, zeker als het gaat om het opsporen van het coronavirus bij gezonde mensen, vindt het Outbreak Management Team (OMT). Tegelijkertijd noemt het team van deskundigen het belangrijk om de opgebouwde teststructuur van de GGD’en “niet te snel af te bouwen”. Het OMT zou graag zien dat die capaciteit “snel en flexibel” uit te breiden is als de omstandigheden erom vragen.

In een bijlage bij het jongste advies kijkt het OMT naar de toekomst van het testbeleid. Zodra vaststaat dat de piek van het aantal besmettingen met de omikronvariant achter de rug is, kunnen zelftesten een grotere rol gaan spelen. Uit de weekcijfers van het RIVM die dinsdag verschenen, blijkt dat die daling inmiddels is ingezet.

Kwetsbare mensen en mensen die met kwetsbaren in aanraking komen, moeten in de volgende fase nog steeds bij de GGD terechtkunnen voor een PCR-test. Die testen zijn betrouwbaarder dan de antigeentesten die mensen zelf thuis kunnen doen.

Ook voor het opheffen van quarantaine of het verkrijgen van een coronabewijs moet een GGD-test voorlopig mogelijk blijven, vinden de deskundigen. Dat laatste lijkt vooral van belang voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, of die geen boosterprik hebben gehaald. Wie alle vaccins heeft gekregen, beschikt immers al over een geldige qr-code. Daar kan bijvoorbeeld in andere landen om worden gevraagd.

Mensen die milde klachten hebben, hoeven wat het OMT betreft straks alleen nog een zelftest te doen. Bevestiging van een positieve testuitslag bij de GGD is dan niet meer nodig.

Het OMT raadt aan om nu te beginnen met voorbereidingen voor een ander testbeleid. “De belangrijkste voorwaarden om daarop over te kunnen gaan zijn het voor iedereen gratis beschikbaar komen van zelftesten en duidelijke communicatie over het handelingsperspectief na een positieve zelftest”, schrijft het team.

Het pleidooi voor gratis zelftesten stond ook al in eerdere OMT-adviezen. Het kabinet meent tot nog toe echter dat dit geen “publieke voorziening” is. Gratis zelftesten worden wel via gemeenten uitgedeeld aan mensen met de laagste inkomens. Ook basisschoolkinderen vanaf groep 6 krijgen al langere tijd gratis testen mee. Het ministerie van Onderwijs liet begin deze maand weten dat scholen ook de mogelijkheid krijgen om testen aan jongere kinderen te verstrekken. Bijvoorbeeld als ouders die zelf niet kunnen betalen, of als een grote uitbraak gaande is op een school.