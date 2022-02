Ouders mogen school weer in bij halen en brengen van kinderen

Ouders mogen uiterlijk maandag weer de school in om hun kinderen weg te brengen en op te halen. De eerste week moeten zij dan nog wel een mondkapje op en 1,5 meter afstand houden, maar uiterlijk op 28 februari is ook dat niet meer nodig. Dat meldt het ministerie van Onderwijs.

Deze versoepeling betekent ook dat ouders weer mee mogen naar open dagen. Verder krijgen leerlingen weer de mogelijkheid om samen te werken en lessen te volgen met kinderen uit andere klassen. Ook pauzes hoeven niet langer te worden gespreid. Voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen.

In principe gaan de versoepelingen in op 18 en 25 februari. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen er evenwel voor kiezen ze pas de maandagen daarna in te voeren, zodat de nieuwe schoolweek begint met de vernieuwde regels.

Ook in het onderwijs blijven wel de basisregels gelden, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en testen bij klachten. Ook het dringende advies om vanaf groep 6 van de basisschool twee keer per week een preventieve zelftest te doen, blijft nog even.