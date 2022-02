Platenlabels blijven zwijgen over geweldsincident Lil Kleine

De platenlabels die samenwerken met Lil Kleine blijven zwijgen over de mishandeling waar hun ster bij betrokken zou zijn. Zowel Topnotch, het platenlabel dat zijn nieuwste album uitbracht, als Sony Music, waarmee Lil Kleine vanaf nu in zee zou gaan, geeft ondanks herhaalde verzoeken geen enkele reactie. Ook het digitale platform Ownit in Amsterdam, dat zich heeft gecommitteerd aan de rapper, reageert niet.

De politie heeft zondagavond een 27-jarige verdachte aangehouden op verdenking van mishandeling. Ingewijden bevestigen dat het om Lil Kleine gaat. Het slachtoffer zou zijn vriendin Jaimie Vaes zijn. Vorige week werd Lil Kleine veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur vanwege mishandeling omdat hij zich volgens de rechter schuldig maakte aan “zinloos uitgaansgeweld”.

Topnotch verbrak eind 2021 de samenwerking met Lil Kleine, maar bracht nog wel twee weken geleden zijn nieuwste plaat uit. Het platenlabel kreeg eerder veel kritiek nadat er geen reactie kwam op de vermeende mishandeling op Ibiza, in mei 2021. Ook toen zou Lil Kleine zijn vriendin hebben geslagen, al werden er geen aanklachten ingediend.

Sony Music, het platenlabel dat Lil Kleine na zijn breuk met Topnotch zou gaan bijstaan, liet maandag nog weten met een statement te komen over het incident. De woordvoering loopt echter via de Belgische tak van Sony Music, die dinsdagochtend niet bereikbaar was voor commentaar.

Jongerenzender FunX heeft aangegeven voorlopig geen muziek van Lil Kleine meer te willen draaien. Andere zenders draaiden al geen muziek van de rapper. Streamingdienst Spotify heeft de nummers van Lil Kleine uit zijn samengestelde playlists gehaald.

Ook de woordvoerders van Lil Kleine zelf hebben al twee dagen lang geen inhoudelijke reactie gegeven op de aanhouding. Het management van Lil Kleine vertegenwoordigt overigens ook zijn vriendin Jaimie Vaes.