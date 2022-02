Quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicogebied vervalt

Mensen die uit een zogenoemd zeerhoogrisicogebied naar Nederland reizen hoeven vanaf 25 februari niet meer in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om landen met hoge aantallen besmettingen, waar er slecht zicht is op de verspreiding van het virus of waar een zorgelijke virusvariant rondgaat.

Op de lijst staan momenteel landen als Afghanistan, de Verenigde Staten en Israƫl. Mensen die een boosterprik hebben gehad, hoefden al sinds vorige week niet meer in quarantaine als ze terugkwamen uit een zeerhoogrisicogebied.

Bij het geven van een reisadvies is corona niet langer de doorslaggevende factor. Buitenlandse Zaken kijkt voortaan weer naar “alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s”, aldus het ministerie.