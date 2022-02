Reisadvies Oostenrijk zaterdag iets versoepeld

Het reisadvies voor Oostenrijk wordt met ingang van zaterdag 19 februari licht versoepeld. Vanaf dan geldt in de horeca, hotels en andere overnachtingsplaatsen de 3G-regel. Mensen komen daar dus binnen als ze volledig tegen corona zijn gevaccineerd, ervan genezen zijn of recent negatief zijn getest. Tot zaterdag geldt in de Oostenrijkse hotels, cafés en restaurants de 2G-regel (gevaccineerd of hersteld).

Deze 2G-regel blijft van kracht in de skigebieden. Maar voor de après-ski-kroegen geldt dan 3G, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor heel Oostenrijk blijft de kleurcode geel gelden. Die wijst reizigers op veiligheidsrisico’s en inreisbeperkingen in verband met corona.

In het noordelijk deel van Nederland begint zaterdag de voorjaarsvakantie, in de twee andere vakantieregio’s een week later. Veel gezinnen reizen dan voor de wintersport naar Oostenrijk.