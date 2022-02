Reiskoepel ANVR blij met versoepeling, maar met kanttekening

De brancheorganisatie van reisaanbieders ANVR is blij met de versoepelingen van de coronamaatregelen op het gebied van reizen. “De Nederlandse vakantieganger en zakenreiziger kunnen na praktisch twee jaar hun dromen over verre reizen eindelijk omzetten in ‘boeken en gaan'”, laat de organisatie weten.

Minder tevreden is de ANVR met het handhaven van de testverplichting voor reizigers die terugkomen van een reis naar een land buiten de EU. “Wij zijn blij met deze eerste stappen van versoepeling richting de rest van de wereld en hopen dat nog veel landen volgen, maar een domper op de reisvreugde is nog wel de verplichte test bij terugkeer naar Nederland. Deze belemmering, ook voor zakenreizigers, wordt niet gehanteerd door onze buurlanden, waarom dan wel door Nederland?”, zegt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. “Wij hopen dat we deze testverplichting snel achter ons kunnen laten nu de wereld aan onze voeten ligt.” Datzelfde gaat op, vindt hij, voor de quarantaineplicht die tot 25 februari nog geldt voor mensen zonder boostervaccinatie.

Binnen de EU kan worden gereisd met het Digitaal Corona Certificaat, dat zijn de QR-codes in de CoronaCheck-app.