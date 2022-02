Theaters blij, maar aandacht voor ‘geschade’ sector blijft nodig

Theaters in Nederland zijn over het algemeen tevreden met de versoepelingen die door het kabinet dinsdag zijn aangekondigd. Daarnaast hopen zij dat er nu door de overheid wel echt een vinger aan de pols wordt gehouden zodat er niet nog meer schade aan de cultuursector wordt aangericht, zo stellen ze na een rondgang door het ANP.

“We zijn heel erg verheugd en opgelucht dat er straks veel meer mag”, laat Jörgen Tjon A Fong, directeur van de Kleine Komedie in Amsterdam, weten. Hij plaatst daarbij wel een kanttekening dat het nodig is om met de staatssecretaris in gesprek te blijven over de staat van de cultuursector. Hij noemt het “een moment van bezinning over waar de sector het meest bij gebaat is. De afgelopen twee jaar is er enorm veel schade aan de sector aangericht”, stelt Tjon A Fong.

Mylou Frencken van Theater De Liefde in Haarlem sluit zich daarbij aan. “We zijn dolblij. Nou kunnen we al die klapstoeltjes die al maanden ergens liggen, weer uit gaan zetten en er weer vol voor gaan.” Frencken deelt echter wel de zorg van grotere zalen als De Kleine Komedie en vraagt zich vooral af hoe het publiek zal reageren. “Ik hoop dat de mensen weer durven komen, maar ik begrijp wel dat het lastig is.”

Boris van der Ham, voorzitter van zowel de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) als de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), is opgelucht door de versoepelingen. “Iedereen ziet er ongelofelijk naar uit! De theater- en bioscoopsector hebben wel flinke klappen gekregen door de lange lockdowns van het afgelopen jaar, dus hulp bij de opstart vanuit de overheid blijft broodnodig. Ook moeten we met de overheid snel om tafel over de toekomst. Al die serieuze punten daar gelaten, overheerst nu vooral de opluchting.”

“Dit is de eerste stap naar weer volledig opengaan, maar om weer tot een bloeiende culturele sector te komen hebben we hulp nodig van de staatssecretaris”, zegt Tjon A Fong. Ook hij is benieuwd of het publiek het straks weer aandurft om in groten getale naar het theater te komen.