Het advies om thuis niet meer dan vier mensen tegelijk te ontvangen, komt per direct te vervallen. Dat heeft zorgminister Ernst Kuipers bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. Ook de aangekondigde versoepeling van het thuiswerkadvies gaat meteen in.

Het advies was tot nu toe nog om volledig thuis te werken als dat kan. Dat wordt nu: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.