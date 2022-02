Yeşilgöz: door zaak-Lil Kleine komt gesprek over geweld op gang

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid denkt dat de zaak rond Lil Kleine het gesprek over huiselijk geweld op gang heeft geholpen. “Ik denk dat het goed is dat erover gesproken wordt. Dat wij het erover hebben, de mensen thuis het erover hebben, op het werk het erover hebben”, zei ze tegen een aantal journalisten.

Inhoudelijk wilde de minister niets over de zaak kwijt omdat die voor de rechter moet komen. “Het is erg verleidelijk om een uitspraak te doen, maar u weet: als ik dat doe vanuit mijn rol als minister van Justitie en Veiligheid dan beïnvloed ik zo’n zaak.”

Yeşilgöz zei te hopen dat mensen die hulp nodig hebben of zelf het idee hebben dat ze in een situatie zitten die “niet normaal” is, weten dat ze er niet alleen voor staan. “Er zijn instanties om je te helpen. Je kunt aangifte doen, maar er is ook plek voor slachtoffers om naartoe te gaan en te sparren: hoe kan ik ermee omgaan?”

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes in Amsterdam. Maandag liet de politie weten dat hij op last van de officier van justitie voorlopig niet vrijkomt.