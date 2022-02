Zoogdiervereniging wil meer weten over de mol

Overal in Nederland komen mollen voor, behalve op de Waddeneilanden. Maar hoeveel mollen er in Nederland onder de grond leven is niet bekend. Evenmin is bekend welk leefgebied de voorkeur heeft van de graver. Om meer over het dier te weten te komen organiseert de Zoogdiervereniging zaterdag en zondag voor de vierde maal de landelijke Mollentelling.

Vorig jaar werden 53.000 molshopen geteld. Maar één mol maakt meerdere molshopen, dus het aantal hopen zegt nog niks over de aantallen mollen. Wel is nog nooit een molshoop op de Waddeneilanden geteld, dus daar komt het dier kennelijk niet voor, aldus de vereniging.

Mollen hebben het door klimaatverandering steeds moeilijker, stelt IVN Natuureducatie. Door droogte moeten ze steeds dieper graven om bij water en bodemdieren te komen, terwijl mollen niet heel lang zonder voedsel kunnen. Maar als het te hard regent, stroomt het gangenstelsel van het dier vol en verdrinkt de mol.

Een mol is in Nederland niet beschermd. Sommige mensen bestrijden het dier omdat molshopen het gazon vernielen. Maar dat is volgens de Zoogdiervereniging niet verstandig: zodra een mol verdreven is, neemt een andere mol zijn gangenstelsel over. Mollen zorgen ook voor goede beluchting van de grond en eten slakken en insectenlarven op.

Wie in het weekeinde mollen telt, kan de waarnemingen doorgeven op het mollenmeldpunt op Waarneming.nl of via Jaarrond Tuintelling (tuintelling.nl).