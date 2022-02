Bossche kroegen met carnaval tot 01.00 uur open

De horeca in Den Bosch mag tijdens carnaval tot 01.00 uur openblijven. Dat maakte de gemeente woensdagavond bekend na overleg met de horeca. Carnaval is van 26 februari tot en met 1 maart. Bij de gemeente was woensdagavond niemand direct bereikbaar voor een toelichting.

De gemeente laat de kroegen daarmee eerder dichtgaan dan vanaf 25 februari is toegestaan. De ruimte die carnavalsvierders hebben blijft minder dan in voorgaande jaren vóór corona, aldus de gemeente, die wil dat carnaval vooral overdag gevierd wordt. “De oproep is nog wel om carnaval in je eigen gemeente te vieren. Maar, op deze manier kunnen we er samen een paar mooie carnavalsdagen van maken!”

“Carnaval kan gevierd worden in de horeca, op de terrassen, en ook in de openbare ruimte”, aldus de gemeente. “Net zoals andere jaren. Carnaval buiten is vrij toegankelijk. Horeca zorgt tot middernacht voor muziek buiten, buitenbarren en bierluiken.”

De gemeente praat nog met de carnavalsverenigingen wat er aan buitenactiviteiten mogelijk is.