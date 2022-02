CBS: minder stikstof in veehouderij, vooral bij varkens en koeien

De veehouderij heeft afgelopen jaar 16 miljoen kilogram minder stikstof uitgestoten dan een jaar eerder. Zeker in de varkenshouderij en de melkveehouderij was de stikstofuitstoot duidelijk lager, meldt het statistiekbureau CBS. Met die vermindering ligt de uitstoot van de veehouderij nu ruim 6 procent onder het stikstofplafond vastgesteld door de Europese Unie.

Zeker de afname van het aantal varkens was in 2021 een belangrijke oorzaak voor minder stikstofuitstoot. Ook minder stikstof en eiwitten in het voer van melkkoeien was van invloed. De afgelopen vijf jaar is daarnaast de veestapel in het algemeen gekrompen, waardoor de stikstofuitstoot onder het Europees vastgestelde plafond werd gebracht.

Ook werd er minder fosfaat uitgescheiden door dieren in de veehouderij. Dat was afgelopen jaar 149 miljoen kilogram, 1,8 miljoen kilogram minder dan in 2020. De fosfaatuitscheiding ligt daarmee nu 14 procent onder het vastgestelde plafond. De vermindering van het aantal varkens was hiervoor een belangrijke oorzaak.

Om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen heeft het kabinet eerder al geld beschikbaar gesteld voor provincies, zodat zij veehouderijen in de buurt van belangrijke natuurgebieden die willen stoppen, kunnen opkopen Daarnaast werd besloten het veevoer aan te passen, zodat er minder ammoniak in de dierlijke mest terecht komt. Verder moeten boeren financiƫle hulp krijgen om hun stallen te verduurzamen.