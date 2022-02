Coalitie tegen kabinet: leg onafhankelijkheid van OMT vast

Het kabinet moet de onafhankelijkheid van groepen zoals het OMT vastleggen, zodat de autonomie van dergelijke organisaties in de toekomst niet aangetast wordt. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie deden daartoe een voorstel tijdens een debat over corona. Volgens de partijen is het voor het vertrouwen van de burger in politiek en wetenschap belangrijk dat organisaties zoals het OMT hun adviezen “onafhankelijk en autonoom” kunnen geven.

De coalitie verzoekt het kabinet bovendien om te onderzoeken hoe het tijdens de pandemie ervoor stond met die onafhankelijke en autonome positie van het OMT. Nieuwsuur meldde vorige week vrijdag dat het ministerie van Volksgezondheid zich bemoeid heeft met de adviezen van het OMT, dat onafhankelijk hoort te zijn. Zo kon het advies volgens een ambtenaar op een bepaald punt “nog wel een tandje scherper”, meldde Nieuwsuur.

Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het ministerie alleen “verduidelijkende vragen” gesteld. Het RIVM zei dat het ministerie “tekstsuggesties” mag maken. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) schreef in een woensdag gepubliceerd rapport dat het ministerie wel degelijk inhoudelijk commentaar had geleverd. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem sprak van “een opvallende waarneming”.

De vier coalitiepartijen hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer.