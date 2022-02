De Jonge: OVV keek te weinig naar samenhang coronamaatregelen

Door de opzet van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanpak van de coronacrisis is de “samenhang tussen bepaalde onderwerpen” uit het zicht geraakt. Dat schrijft toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een reactie op de bevindingen die is opgenomen in het rapport.

Volgens De Jonge was het onvermijdelijk dat in het onderzoek is gekeken naar losse deelonderwerpen, maar is de totale context daardoor niet goed in beeld gekomen. Zo werden algemene coronamaatregelen ook genomen om de kwetsbare mensen die in verpleeghuizen wonen te beschermen.

“Dit werpt ook een ander licht op de conclusie dat de situatie in verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg, nog afgezien van het feit dat juist vroeg in de crisis is besloten tot het bezoekverbod, een van de meest ingrijpende maatregelen tijdens de gehele coronacrisis.”

De Jonge verzet zich ook tegen het idee dat Nederland begin 2020 niet goed was voorbereid op een pandemie. “Op dat moment werden ernst en impact van infectieziektes wel degelijk op hun waarde geschat op basis van de toenmalige (wetenschappelijke) kennis.”