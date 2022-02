Frans Timmermans krijgt Vrede van Nijmegen-penning

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, krijgt de Vrede van Nijmegen-penning, zo maakte de gemeente Nijmegen woensdag bekend. De penning wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan iemand die zich internationaal inzet voor Europa.

Timmermans is uitgekozen voor de onderscheiding omdat hij zich volgens het juryrapport al jaren inzet voor solidariteit, homorechten, diversiteit en bescherming van mensenrechtenactivisten. Momenteel werkt Timmermans binnen de Europese Commissie aan de Green Deal, om op Europees niveau de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Timmermans is zijn hele politieke carrière voorvechter van internationale samenwerking geweest, aldus de jury.

De prijs is genoemd naar de Vrede van Nijmegen, die in 1678 een tijdelijk einde maakte aan de oorlogen in Europa. De Vrede van Nijmegen geldt als een cruciaal moment in de Europese geschiedenis. Timmermans krijgt de penning op 12 mei uitgereikt.

Eerder kregen onder meer Jacques Delors en Neelie Kroes de penning, die een initiatief is van de gemeente Nijmegen en de Radboud Universiteit, ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.