Halsema herhaalt: inhuur Booij was geen vriendjespolitiek

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft opnieuw benadrukt dat bij het aantrekken van cultuurondernemer Lennart Booij als kwartiermaker voor de festiviteiten rond 750 jaar Amsterdam in 2025 geen sprake is geweest van vriendjespolitiek. Halsema werd woensdag voor de tweede keer aan de tand gevoeld over de kwestie. Nu gebeurde dat in de voltallige gemeenteraad, waar de zaak begin deze maand al in kleiner verband was besproken.

Discussiepunt was woensdag opnieuw dat Halsema de schijn van vriendjespolitiek had gewekt door de functie niet openbaar aan te besteden maar te gunnen aan iemand uit haar netwerk, namelijk Lennart Booij. Ook diens honorering – 10.000 euro per maand voor 20 uur werk per week – stuitte veel partijen tegen de borst. D66-fractieleider en horecaman Reinier van Dantzig sprak van “75.000 kopjes koffie”. Tegelijk was het algemeen gevoel dat de kwaliteiten van Booij buiten kijf stonden.

De burgemeester zei in de afgelopen jaren sporadisch app-contact met Booij te hebben gehad, zodat er van ‘vriendjes zijn’ geen sprake was. Wel gaf ze net als in de commissievergadering toe dat het inhuren beter via een openbare procedure had moeten gaan. Halsema noemde Booij “buitengewoon gekwalificeerd”.

Dat de duur van Booijs contract tegen de Europese aanbestedingsgrens aanliep, had de gemeente wel zelf moeten signaleren. Volgens Halsema was het puur te danken aan de scherpte van studentenblad Propria Cures dat de gemeente erop werd gewezen. Door de ontdekking moest de gemeente abrupt afscheid van Booij nemen, iets waar Halsema naar eigen zeggen “hartzeer” van had.

Vrijwel de voltallige raad zei dat de gemeente voortaan minder mensen van buitenaf moet inhuren en de regels goed in het oog moet houden. Daarvoor is een “cultuurverandering” nodig, zei PvdA-voorman Dennis Boutkan, en daarnaast het afstoffen van eerdere kritische rapporten over externe inhuur, vond Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. “Alles waardoor we lering kunnen trekken, zullen we ter harte nemen”, antwoordde de burgemeester. Daarop vooruitlopend heeft ze afgelopen vrijdag een lijst van 15 verbeterpunten naar de raad gestuurd en een second opinion over de gang van zaken van een onafhankelijke hoogleraar, waaruit is gebleken dat er juridisch niets is misdaan.