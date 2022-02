Halsema hint op niet innen boetes nachtclubs

Ze zei het niet met zoveel woorden, maar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema sluit niet uit ze uiteindelijk afziet van de boetes voor de nachtclubs die zaterdagnacht meededen aan De Nacht staat op. In de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen liet ze doorschemeren dat als de clubs een goed verweer hebben, de ‘preventieve last onder dwangsom’ van 4500 euro per club wellicht kan worden geschrapt.

Kwijtschelden kan niet, zei ze, “want de boetes zijn rechtmatig opgelegd. Wat wij wel zullen doen is een voornemen tot invordering sturen aan de clubs. Op basis van uitgebreide zienswijzen zullen we dan een definitief besluit nemen over de invordering, waarbij wij ook kunnen áfzien van de invordering”.

Halsema verdedigde het opleggen van de boetes wel. “De belangrijkste reden om een preventieve last op te leggen was dat wij veel signalen hadden dat men niet alleen op zaterdagavond open wilde zijn, maar ook op zondag, maandag, dinsdag en woensdag. Dat betekende dat we bij verder opengaan een volgende stap moesten kunnen zetten, namelijk sluiting, omdat wij niet konden accepteren dat het niet één avond was, maar eigenlijk het begin van volledige opening. Daarin moesten wij een sterke keuze maken.”

De burgemeester voelde naar eigen zeggen een verplichting om te handhaven. “Ik kan me niet distantiëren van de regels die landelijk zijn vastgesteld.” Maar ze koos er wel voor het om het boetebedrag met 4500 euro enigszins schappelijk te houden en niet te laten oplopen tot bijvoorbeeld 50.000 euro zoals bijvoorbeeld in Maastricht.