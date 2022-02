Het weer met Piet Paulusma: lentetemperaturen en regen

Verkeerswaarschuwing: Een zware avondspits met regen en soms stevige regen. Een harde tot stormachtige wind en windstoten. Vanmorgen trekt een gebied met regen weg en het wordt droog. Vanmiddag komt een nieuw gebied met regen. Overdag lentetemperaturen van 11 tot 14 graden! In het zuiden plaatselijk 15 graden!

Wind: De zuidwestenwind neemt overdag toe. Landinwaarts een matige tot krachtige wind. Windstoten in kracht 7 of 8. In het kust- en Waddengebied en in het IJsselmeergebied komt een harde tot stormachtige wind te staan. Windstoten in kracht 9!

Er volgen een stormavond en -nacht met stormbuien en buitjes. Vanuit het noordwesten vannacht meer en meer droog. Vannacht 7 tot 10 graden!

Wind: In het IJsselmeergebied, in de kustgebieden en in het Waddengebied lange tijd een stormachtige west tot zuidwestenwind, kracht 8. In het Waddengebied toenemend stormkracht 9. Windstoten in kracht 9 en 10. Landinwaarts een krachtige tot harde wind met in de buien windstoten in kracht 9 of 10.

Donderdag

Donderdagochtend nog een aantal stormbuien en buitjes. In de middag meest of helemaal droog. Er is over het algemeen aardig zon. Overdag van 9 tot 12 graden.

Wind: De westenwind is in de ochtend krachtig of hard met eerst nog windstoten in kracht 8 tot 10. In het Waddengebied staat eerst nog een westerstorm Waddengebied met windstoten in kracht 10. Donderdagmiddag is het wat rustiger. Landinwaarts een matige tot vrij krachtige wind. Kustgebieden, IJsselmeergebied en Waddengebied een harde tot stormachtige wind met windstoten in kracht 8 of 9. Donderdagavond en in de nacht wordt het nog iets rustiger. Wel buien en buitjes met windstoten.

Vrijdag

Vrijdag wordt een regendag. In de middag regent het stevig met een buiig karakter. Overdag 9 tot 13 graden.

Wind: De zuid tot zuidwestenwind neemt in de kustgebieden toe tot hard of stormachtig met windstoten in kracht 9 of 10. Landinwaarts een matige tot krachtige wind met windstoten in kracht 7 of 8. Vrijdagavond en -nacht storm uit zuidwest tot west en later even noordwest. Windstoten in kracht 9 of 10 of hoger! Stormbuien met kans op hagel en natte sneeuw.

Het weekend

Het weekend meest bewolkt met op zaterdag buiig weer met 7 tot 10 graden. Een krachtige tot harde wind uit west tot zuidwest. Zondag regen en 10 tot 12 graden. Een krachtige of harde west tot zuidwestenwind en windstoten.