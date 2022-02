Hoekstra: erkenning Oost-Oekraïense republieken onaanvaardbaar

Russische erkenning van twee opstandige republieken in het oosten van Oekraïne is voor Nederland “niet aanvaardbaar”, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Het Russische parlement heeft president Vladimir Poetin gevraagd de beide opstandige regio’s te erkennen als onafhankelijke republieken.

Hoekstra zei “grote bezwaren” te hebben tegen zo’n stap door Rusland. Het zou de huidige gespannen situatie niet verbeteren. De beide republieken “horen bij Oekraïne”, benadrukte de bewindsman. De spanningen zijn hoog opgelopen door het samentrekken van meer dan 120.000 Russische militairen langs de grens met Oekraïne.

De bewindsman zal de zaak ook in een vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie aansnijden, beloofde hij de Kamer. De EU-ministers komen begin volgende week bij elkaar. Hoekstra weet niet hoe de andere EU-lidstaten zullen reageren op een mogelijke erkenning van beide Oekraïense gebieden.

In de Kamer klinkt de roep om harde actie als Poetin de onafhankelijkheid van beide republieken zal erkennen. Voor Kati Piri van PvdA is de erkenning een “casus belli”, een oorlogsdaad. Zij ziet het als annexatie en vindt dat er in dat geval ook het “meest zware sanctiepakket” tegen Rusland moet worden ingesteld.