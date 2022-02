Kabinet vraagt advies over risico’s coronabesmetting bij dieren

Ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Henk Staghouwer (Landbouw) hebben het RIVM gevraagd een deskundigenberaad te organiseren “om ons te adviseren over eventuele risico’s voor de mens” van coronabesmettingen bij dieren. Ze maken zich zorgen dat het virus onafhankelijk van mensen onder dieren kan rondwaren.

Ook zullen de experts informatie geven over de mogelijkheid dat het virus zich muteert in het lichaam van dieren. Daarnaast wil het kabinet weten hoe het risico’s snel kan signaleren en de gevolgen zoveel mogelijk kan beperken.

Het is inmiddels bekend dat in elk geval nertsen, katten en honden gevoelig zijn voor het coronavirus. En “in de Verenigde Staten en Canada circuleert het virus in een bepaalde in het wild levende hertensoort”, schrijft Kuipers aan de Kamer. Die ontwikkelingen zijn aanleiding voor het kabinet om nader advies te vragen.

Eerder zorgden hamsters uit Nederland die met het virus waren besmet voor onrust in Honkong, waar vermoedelijk een besmetting van hamster op mens heeft plaatsgevonden. Nader onderzoek lijkt erop te wijzen dat de hamsters in Tsjechië zijn besmet, benadrukt Kuipers in zijn brief. Hoewel hamsters dus ook mensen met het virus kunnen besmetten, is het “extra risico” dat dit oplevert voor mensen heel klein.

Het komt verder “regelmatig” voor dat mensen katten en honden aansteken, laat Kuipers weten. Maar “er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich onafhankelijk van de mens in katten- of hondenpopulaties kan handhaven”.

Het coronavirus zorgde er al voor dat het jaren eerder dan gepland verboden werd nertsen te houden. De dieren bleken vatbaar voor het virus en het kabinet vreesde dat het virus bij nertsen zou blijven rondgaan, en zich mogelijk zou muteren.