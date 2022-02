Kamervoorzitter Vera Bergkamp afwezig vanwege coronabesmetting

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft positief getest op corona. Ze laat op Twitter weten dat ze “gelukkig milde klachten” heeft. Een debat dat voor donderdag stond gepland over de omgangsvormen in de Tweede Kamer wordt verzet vanwege Bergkamps positieve test.

De voorzitter sprak ter voorbereiding op het debat met vrijwel alle fractievoorzitters. Ze stelde naar aanleiding van die gesprekken een notitie op, waarin ze schreef dat Kamerleden elkaar of ministers niet meer ‘gek’ of ‘idioot’ mogen noemen.

Alleen PVV-voorman Geert Wilders wilde niet met Bergkamp in gesprek. In een reactie op Bergkamps brief noemde hij haar “knettergek”.