Kuipers vertelt FVD’er dat hij zich moet schamen om aantijgingen

Een harde botsing tussen Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren en zorgminister Ernst Kuipers. De bewindsman vertelde Van Meijeren dat hij zich “moet schamen”, nadat het Kamerlid RIVM-directeur Jaap van Dissel voor “leugenaar” had uitgemaakt. “Ik ben echt even stil”, zei een boze Kuipers in het debat.

“Er wordt hier nog een keer gezegd dat iemand die zich al twee jaar naar eer en geweten inspant, keihard heeft gelogen.” De minister zei te hopen “dat dit ook op YouTube komt”, een verwijzing naar de video’s van FVD’ers die vaak op de kanalen van de partij op sociale media worden verspreid.

Overigens riep waarnemend Kamervoorzitter Martin Bosma Van Meijeren ook tot de orde, omdat Van Dissel zich niet kan verdedigen. Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, vroeg hier recent ook aandacht voor in een notitie over omgangsvormen in het parlement. Opmerkelijk is dat PVV-voorman Geert Wilders, de leider van de partij van Bosma, zich juist keerde tegen deze notitie en de strengere spelregels die Bergkamp voorstelt.

Van Meijeren verwees naar het antwoord dat Van Dissel in 2020 gaf op een vraag over invloed van het ministerie op het OMT. Meer Kamerleden vroegen in het debat opheldering over het bericht dat OMT-adviezen zijn aangepast na suggesties van het ministerie. Daarbij gingen ook andere parlementariĆ«rs over de schreef, vond Kuipers. Hij begon zijn eigen inbreng met een “persoonlijk feit”, waarin hij de aanvallen veroordeelt van Kamerleden op zijn ambtenaren. Hij vindt het niet kunnen dat “mijn medewerkers tot tuig zijn bestempeld” en ambtenaren “persoonlijk verantwoordelijk zijn gesteld voor het overlijden van bewoners van verpleeghuizen”, zei hij tegen Kamerleden.

De kritiek gaat vooral over de de manier waarop Volksgezondheid zich opstelde in de eerste coronagolf. Daarover kwam woensdag een uiterst kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar buiten, maar ook Nieuwsuur publiceerde berichten over het handelen van het ministerie in 2020 en daarna.