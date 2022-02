Miljoenen vrouwen in de wereld lijden aan endometriose

Foto: Photo by Jonathan Borba on Unsplash

‘Niet aanstellen. Dat hoort gewoon bij ongesteld zijn. Over een paar dagen is het over.’ Het is een veel gehoorde opmerking die (jonge) vrouwen horen als ze klagen over pijn- of krampscheuten in hun buik. Maar eindelijk komt er erkenning voor miljoenen vrouwen in de wereld die aan endometriose leiden. En wel door de Franse regering die met een nationaal actieplan tegen de ziekte endometriose.

President Macron en de vrouwenzaak

“Endometriose is geen ziekte van vrouwen, het is een ziekte voor onze hele samenleving”, zei president Macron bij de bekendmaking van het actieplan. “Het is de belangrijkste oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen.”

Zijn partijgenoot en gynaecologe Chrysoula Zacharopoulou zit in het Europees Parlement en wist de ziekte op de politieke agenda te krijgen.”Het is een taboe om te praten over ongesteldheid. Ook in onze westerse vrije samenlevingen. En het is al helemáál taboe om te praten over een ziekte die verband houdt met ongesteldheid. Dat is nu gelukkig aan het veranderen.’’, zei ze in een interview.

Wat is endometriose?

Kort gezegd is het weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies maar dat buiten de baarmoeder groeit. Als het zich hecht rond de eierstokken of darmen ontstaan daar ontstekingen of cystes aangezien het weefsel, in tegenstelling tot normaal baarmoederslijmvlies, niet door het lichaam afgebroken wordt. De aandoening kan leiden tot extreme pijn en onvruchtbaarheid.

Gemiddeld duurt het zeven jaar voor een vrouw met endometriose de juiste diagnose krijgt. In die tijd kan de endometriose flink doorgroeien met alle gevolgen van dien, zonder dat wordt ingegrepen. Bovendien is over de oorzaak van endometriose nog niets definitiefs bekend. Daardoor ontbreekt ook aan een effectieve aanpak en de ontwikkeling van medicatie.

1 op de 10 vrouwen

Vrouwen met endometriose worden vaak ernstig belemmerd in hun dagelijkse leven, of het nu gaat om studeren, werken of sporten. De ziekte veroorzaakt pijn, maakt invalide en kan zelfs onvruchtbaarheid veroorzaken. Maar liefst 1 op de 10 vrouwen leidt er aan. De ziekte kan leiden tot extreme pijn en onvruchtbaarheid.

Maar omdat de ziekte relatief onbekend is, ook bij artsen, en vaak weggezet wordt als ‘vrouwelijk ongemak’, ontmoeten meisjes op school en vrouwen op hun werk veel onbegrip.

Frankrijk voorbeeld voor EU landen

Nu de Franse regering in actie komt, voelen veel patiënten voor het eerst erkenning. Chrysoula Zacharopoulou hoopt dan ook dat Frankrijk een voorbeeld is voor andere Europese landen.

“Frankrijk is het eerste EU-land dat met een nationaal endometriose-plan komt. Nu is het de beurt aan de andere Europese landen, dus ook jullie, Nederlanders. Want ook 1 op de 10 Nederlandse vrouwen krijgt endometriose.”