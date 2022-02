Minder veerboten naar Waddeneilanden door storm

Door de slechte weersomstandigheden varen er donderdag en vrijdag minder veerboten van en naar Vlieland en Terschelling. Dat laat Rederij Doeksen weten, die de overtochten naar de twee Waddeneilanden verzorgt.

Donderdagochtend vervalt de veerdienst om 06.50 uur vanuit Vlieland naar Harlingen, ook de dienst om 09.05 uur vanaf het vasteland naar Vlieland vervalt. Datzelfde geldt voor de veerdienst om 10.05 uur naar Terschelling en die van 12.30 vanaf Terschelling naar Harlingen. De rest van de donderdag wordt wel uitgevaren.

Op vrijdag zijn de vaartijden van de meeste veerdiensten ook aangepast vanwege het slechte weer. Vrijdagavond vervallen de veerdiensten van en naar Vlieland en Terschelling. Reizigers wiens vaart vervalt krijgen bericht met een nieuwe vertrektijd, laat de rederij weten.

Ook Teso, de veerdienst die op Texel vaart, laat weten dat vrijdag in de middag of avond afvaarten kunnen vervallen wegen de storm. Exacte informatie over die afvaarten wordt later bekendgemaakt via hun website, laat Teso weten via Twitter. Voor zover bekend varen de veerdiensten op Ameland en Schiermonnikoog wel gewoon.