MOJO: prettig dat 1G niet buiten geldt, besluit niet onverwachts

Directeur van evenementen- en festivalorganisator MOJO Ruben Brouwer noemt het “prettig” dat het 1G-beleid niet buiten geldt. Dat betekent namelijk dat bezoekers van festivals zich niet hoeven te laten testen voor toegang, zoals wel voor binnenevenementen gaat gelden. Het dinsdag officieel aangekondigde besluit komt niet geheel onverwachts, zegt Brouwer.

“We hadden al wel een beetje uit eerdere gesprekken begrepen dat het niet voor festivals zou gelden. Maar het was nog niet helemaal duidelijk, dus fijn dat het bevestigd is.” Mocht het testbeleid wel voor festivals gelden, dan zou dat voor eendaagse festivals “kunnen werken”, denkt Brouwer, “ervan uitgaande dat er voldoende capaciteit is.” Maar voor meerdaagse festivals zou het echt “heel moeilijk uitvoerbaar” zijn, stelt hij, omdat in dat geval elke dag een nieuwe test moet worden gedaan. “Tussentijds testen op een festival waar 50.000 mensen zijn, dat is operationeel gewoon een nachtmerrie.”

Dat weet het kabinet ook, denkt Brouwer, hoewel hij denkt dat dat niet de doorslag heeft gegeven voor dit besluit. “Ik denk dat de afweging is geweest: wat in de open lucht plaatsvindt, geeft toch een ander risicoprofiel dan indoor.” Zelf is de MOJO-directeur het oneens met het besluit om 1G wel bij binnenevenementen toe te passen. “We vinden nog steeds dat het raar is dat je met vijfhonderd man in een feestcafĂ© kan staan en overal in de maatschappij alles ongetest mag, behalve bij grote concerten binnen. Daar is geen goede onderbouwing voor.”

Naast verscheidene concerten organiseert MOJO onder meer de festivals Pinkpop, Lowlands, NN North Sea Jazz Festival en Down The Rabbit Hole.