Nieuwe cao voor alle medewerkers van huisartsen

Bonden en werkgeversverenigingen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een 2-jarige cao voor iedereen die werkt in de praktijk van een huisarts. De dokter zelf heeft een andere cao, maar haar of zijn medewerkers krijgen nu over dit jaar 2 of 3 procent meer loon, afhankelijk van hun schaal.

Vanaf 1 mei 2023 stijgen de lonen nog eens met 2,6 procent en er komt een hogere eindejaarsuitkering voor alle medewerkers in de huisartsenzorg.

De onderhandelende partijen hebben bewust gekozen voor een cao voor 2 jaar. “Daarmee proberen we in deze chaotische tijden wat rust te brengen. Tegelijk denken we dat de afspraken die we hebben kunnen maken ambitieus en realistisch zijn voor een moderne cao”, zegt Mitchell Hoogenhout, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn.

Partijen hebben verder afgesproken dat de toeslag voor avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-toeslag) van 50 procent naar 60 procent gaat als gewerkt wordt in de nachten van het weekend en op de feestdagen. Ook wordt gekeken hoe de sociale veiligheid binnen de huisartsenzorg kan worden verbeterd.

De afspraken worden nu aan de medewerkers voorgelegd door FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) en de belangenvereniging voor praktijkondersteuners NVvPO.